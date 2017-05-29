В Совете Министров сегодня подвели итоги социально-экономического развития Беларуси за первые четыре месяца

30 Мая 2017 19:04

Глава правительства Андрей Кобяков отметил результативность работы. ВВП за январь - апрель 2017-го уже составил 100 с половиной процента. Экспорт увеличился более чем на 20%. Положительное сальдо составило без малого 200 миллионов долларов. За этот период мы получили иностранных инвестиций (на чистой основе) в районе 810 миллионов долларов, и это при планах в 430. Самыми обсуждаемыми вопросами стали рынок труда и заработная плата. Наблюдается положительная динамика по созданию новых рабочих мест.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси: "За первый квартал мы создали более 15 тысяч рабочих мест. При этом надо сказать, что почти 56 процентов - это именно рабочие места на новых предприятиях. Что касается заработной платы, то здесь я хочу отметить, что у нас уже который месяц подряд реальная заработная плата растет, и темп роста реальной зарплаты составил 101,5 процента. Что касается выполнения параметра, то - тысяча рублей до конца 2017 года. Безусловно, все регионы идут поступательно к решению данной задачи".

В целом за первый квартал из 7 важнейших параметров развития уже выполнены 6.