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Экономика
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3 Февраля 2017 15:05

В сотрудничестве с Пакистаном уже намечен ряд совместных проектов

Сегодня об интенсификации обмена студентами и преподавателями двух стран заявил председатель сената парламента Исламской Республики Пакистан Миан Раза Раббани на встрече в Белгосуниверситете. Сейчас в Пакистане около 60 процентов населения моложе 30-ти лет, и чтобы отношения между странами были долгосрочными и продуктивными, необходимо обеспечить связь между молодежью.

В сотрудничестве с Пакистаном уже намечен ряд совместных проектов в области биотехнологий, пищевой промышленности, микроэлектроники, химических технологий.

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