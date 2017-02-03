Экономика
3 Февраля 2017 15:05
В сотрудничестве с Пакистаном уже намечен ряд совместных проектов
Сегодня об интенсификации обмена студентами и преподавателями двух стран заявил председатель сената парламента Исламской Республики Пакистан Миан Раза Раббани на встрече в Белгосуниверситете. Сейчас в Пакистане около 60 процентов населения моложе 30-ти лет, и чтобы отношения между странами были долгосрочными и продуктивными, необходимо обеспечить связь между молодежью.
В сотрудничестве с Пакистаном уже намечен ряд совместных проектов в области биотехнологий, пищевой промышленности, микроэлектроники, химических технологий.
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