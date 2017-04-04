Экономика
4 Апреля 2017 19:14
В сирийской провинции Идлиб погибли десятки человек в результате химической атаки
Об этом сообщают представители Сирийского совета по надзору за правами человека. Точное количество жертв не известно, по разным данным, погибших от 40 до 100 человек. Арабские СМИ говорят о 90 погибших и двух сотнях пострадавших. Среди жертв есть дети. Люди умерли от удушья. Прошлым летом эксперты миссии ООН подготовили доклад об использовании химоружия в Сирии, в большинстве случаев установить, кто стоит за подобными атаками, не удалось.
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