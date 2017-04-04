В сирийской провинции Идлиб погибли десятки человек в результате химической атаки

4 Апреля 2017 19:14

Об этом сообщают представители Сирийского совета по надзору за правами человека. Точное количество жертв не известно, по разным данным, погибших от 40 до 100 человек. Арабские СМИ говорят о 90 погибших и двух сотнях пострадавших. Среди жертв есть дети. Люди умерли от удушья. Прошлым летом эксперты миссии ООН подготовили доклад об использовании химоружия в Сирии, в большинстве случаев установить, кто стоит за подобными атаками, не удалось.