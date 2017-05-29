В.Семашко: Тарифы на электроэнергию для промышленности могут снизиться на 30%

30 Мая 2017 15:03

Тарифы на электроэнергию для промышленности после ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС могут снизиться на 30%. Это заявил вице-премьер Владимир Семашко во время открытия международной конференции Всемирной ассоциации операторов АЭС. Она продолжается в эти минуты в Минске. По планам тариф уменьшится на 3,4 цента. Снижение себестоимости электроэнергии позволит откорректировать тарифы и для населения.

Владимир Семашко также отметил, что уже завершены стресс-тесты на Белорусской АЭС. По их итогам будет подготовлен национальный отчет, который представят правительству ЕС. Отметим, это собственная инициатива Беларуси, чтобы еще раз подчеркнуть открытость атомного проекта и готовность к диалогу. Такую позицию отмечают и участники сегодняшнего форума в Минске. Это более сотни специалистов из 10 стран.