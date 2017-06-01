В Санкт-Петербурге начал работу Международный экономический форум

1 Июня 2017 15:05

Пресса уже окрестила масштабную встречу как мировой бизнес на одной площадке. Участвуют 12 тысяч бизнесменов и политиков из 130-ти стран.

К этой минуте уже состоялись около десятка заседаний, встреч и круглых столов. В течение трех дней там обсудят глобальные и региональные вопросы экономики. Сегодня говорят о развитии сотрудничества в рамках БРИКС и СНГ. Среди тем зеленые технологии в атомной энергетике и перспективы туристического бизнеса. Отметим, впервые на форуме свой стенд представила Беларусь.

В конце прошлого года СНГ исполнилось 25 лет. Содружество - это не только площадка для диалога. Сегодня это пространство для развития экономического и делового взаимодействия.