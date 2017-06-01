Экономика
1 Июня 2017 15:05
В Санкт-Петербурге начал работу Международный экономический форум
Пресса уже окрестила масштабную встречу как мировой бизнес на одной площадке. Участвуют 12 тысяч бизнесменов и политиков из 130-ти стран.
К этой минуте уже состоялись около десятка заседаний, встреч и круглых столов. В течение трех дней там обсудят глобальные и региональные вопросы экономики. Сегодня говорят о развитии сотрудничества в рамках БРИКС и СНГ. Среди тем зеленые технологии в атомной энергетике и перспективы туристического бизнеса. Отметим, впервые на форуме свой стенд представила Беларусь.
В конце прошлого года СНГ исполнилось 25 лет. Содружество - это не только площадка для диалога. Сегодня это пространство для развития экономического и делового взаимодействия.
Другие новости
01.06.2017 19:02 / Экономика Бизнес Германии может сыграть ведущую роль в налаживании сотрудничества ЕАЭС и ЕС
01.06.2017 18:20 / Экономика Без бензина и с пользой для экологии
01.06.2017 12:04 / Экономика Беларусь видит в Чехии надежного партнера во всех сферах сотрудничества
01.06.2017 07:03 / Экономика С этого дня покупать валюту в Беларуси можно будет без паспорта
01.06.2017 07:00 / Экономика Нацбанк cнова снижает ставку рефинансирования: еще минус 1%
31.05.2017 19:03 / Экономика Нацбанк снижает ставку рефинансирования на 1%
31.05.2017 15:18 / Экономика Презентация электробусов станет главным событием Дней Минска в Белграде
30.05.2017 21:22 / Экономика Экономика дня
30.05.2017 21:10 / Экономика В Минске открылась международная конференция Всемирной ассоциации операторов АЭС
30.05.2017 19:04 / Экономика В Совете Министров сегодня подвели итоги социально-экономического развития Беларуси за первые четыре месяца
30.05.2017 15:05 / Экономика Информатизация сегодня является национальным приоритетом Беларуси
30.05.2017 15:05 / Экономика Беларусь - Таиланд. Диалог на новом уровне
30.05.2017 15:03 / Экономика В.Семашко: Тарифы на электроэнергию для промышленности могут снизиться на 30%
29.05.2017 19:03 / Экономика Беларусь развернет рекордную экспозицию на "ЭКСПО-2017" в Астане
29.05.2017 15:17 / Экономика Белорусские проекты в сфере финансовых и банковских технологий выходят на международный уровень
29.05.2017 09:03 / Экономика Раскрепостить инициативы на местах. Минэкономики Беларуси запустило новую концепцию
29.05.2017 07:00 / Экономика Парламентская делегация Таиланда сегодня прибывает в Беларусь
27.05.2017 15:01 / Экономика В Беларуси создаются благоприятные условия для ведения бизнеса и привлечения инвестиций
События
04.05.2017 Пресс-конференция Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко представителям средств массовой информации Китайской Народной Республики. Телеверсия