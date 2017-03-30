30 Марта 2017 19:05

Энергетика, промышленность, АПК. Сегодня в подмосковных Горках состоялась встреча премьер-министров Беларуси и России.

Главная тема переговоров - состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества. В последнее время отношения Беларуси и России нельзя назвать ровными. До сих пор остаются нерешенными нефтегазовые вопросы. Кроме того, периодически возникают проблемы в поставках белорусских продуктов в Россию. Поэтому для многих эти переговоры - шаг к урегулированию недопонимания.

Также во время переговоров премьер-министры обсудили темы сотрудничества в рамках СНГ и Евразийского экономического союза. Нерешенные вопросы будут обсуждать уже на уровне глав двух государств. На следующей неделе - 3 апреля - президенты Беларуси и России встретятся в Санкт-Петербурге на Высшем госсовете Союзного государства.