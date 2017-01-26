26 Января 2017 19:05

Сегодня во время посещения Александром Вучичем Минского автомобильного завода стало известно, что уже в первом квартале года МАЗ поставит в Сербию 36 пожарных машин. А в течение полугода их уже будет 50. Для высокого гостя провели экскурсию и познакомили с последними разработками белорусского машиностроения. Сегодня Сербия в основном закупает белорусскую пассажирскую технику. Уже работает местное производство по сборке городских автобусов уровня "Евро-5".

Александр Радиловец, начальник отдела ОАО "МАЗ": "По пожарным машинам с ними мы работаем уже второй год. Мы полностью согласовали все технические требования. Будет рождена машина, которая будет состоять из шасси Минского автомобильного завода и с пожарной надстройкой сербского производства".

Перспективными и взаимовыгодными направлениями сотрудничества двух стран является не только развитие производственной кооперации, но и создание международного холдинга по производству автокомпонентов.