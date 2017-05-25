В Парке высоких технологий откроется центр научно-технических разработок Uber

24 Мая 2017 21:12

В Беларуси создаются условия для развития беспилотного транспорта и откроется центр научно-технических разработок Uber в Парке высоких технологий.

Премьер-министр Андрей Кобяков сегодня провел встречу с руководством мировой высокотехнологичной компании. И поддержал инициативу Uber по сотрудничеству с ПВТ. Глава правительства подчеркнул, что внимание со стороны крупнейшего онлайн-сервиса по перевозкам пассажиров к нашей стране является подтверждением динамики развития цифровых технологий и бизнес-среды в Беларуси.

Уже в Парке высоких технологий было подписано соглашение о сотрудничестве. Директор ПВТ Всеволод Янчевский и генеральный директор Uber по региону Европы, Ближнего Востока и Азии Пьер-Димитрий Гор-Коти договорились о совместной работе в сфере беспилотного транспорта и открытии центра научно-технических разработок. Компания Uber была создана в 2009 году. Сегодня приложением пользуются более чем в 76 странах мира.

Впервые мегакорпорация такого уровня строит масштабные планы по сотрудничеству с ПВТ. Сервис Uber начал функционировать в Беларуси в 2015 году. Поездками на нашей территории воспользовались граждане 72 стран.