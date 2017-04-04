В отношениях Беларуси и России не осталось нерешенных вопросов

4 Апреля 2017 21:01

Найдены взаимовыгодные условия по всему спектру отношений - от нефтегазовых поставок до соответствия фитостандартам белорусского продовольствия. Сегодня итоги рабочего визита Президента Беларуси в северную столицу России, а также договоренности с российской стороной по ключевым аспектам прокомментировали в белорусских ведомствах. Так, поставки нефти в нашу страну возобновят в прежних объемах. Причем, совсем скоро - не позже 13 апреля. А само новое соглашение по нефти будет действовать до 2024 года включительно. Плюс ко всему с Беларуси снято обязательство поставлять в Россию один миллион тонн нефтепродуктов в год, что позволит нам зарабатывать дополнительно 150 миллионов долларов ежегодно. До конца месяца Беларусь рассчитывает снять и ограничения по поставкам сельхозпродукции в Россию. Найден компромисс и в газовом вопросе на трехлетнюю перспективу. О чем еще договорились президенты - итоги визита в цифрах и комментарии экспертов - в репортаже Ольги Макей.

Этих переговоров двух лидеров Союзного государства, конечно, ждали, эксперты, журналисты, да и сами политики. Даже встречу из-за плотности графиков переносили несколько раз. Вопросов друг к другу у Москвы и Минска действительно накопилось немало. Договорятся ли по энергоносителям? А что будет с поставками белорусской сельхозпродукции? Такие темы еще вчера активно обсуждали в кулуарах, предполагая разные сценарии.

Но президенты в очередной раз продемонстрировали критикам – в отношениях Минска и Москвы нет нерешаемых вопросов. Абсолютно по любым темам, будь то экономика или политика, можно найти консенсус. Да и вообще, любые подобные споры просто меркнут на фоне самого важного вопроса – безопасности. И этот факт тоже подтвердил вчерашний день. В повестке встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина пунктов было немало, и то, что общались политики около 6 часов, свидетельствует об одном: напротив каждого лидеры хотели сделать пометку "вопрос решен".

Спорных вопросов в отношениях двух стран не осталось. Эта фраза из итоговых заявлений политиков тут же превратилась в заголовки всех информационных лент. Владимир Путин, начиная беседу с журналистами, скажет: "Мы договорились", и тут же поправится: "Даже не договорились, а урегулировали спорные вопросы".

Владимир Путин, Президент России: "Мы договорились в нефтегазовой. Не договорились, а урегулировали. Сделаем за 10 дней. Мы нашли схему, при которой сохраняем подходы, сближаем позиции. Нашли возможность взаимных уступок. Договорились, как будем работать в этой сфере в 2018, 2019 годах. На сегодня спорных вопросов не осталось. Будем двигаться дальше и работать над развитием договорно-правовой базы и ЕАЭС".

Итак. Обо всем по порядку. Нефтегазовый вопрос встал ребром в 2016 году. Не сходились ни по ценам, ни по объемам поставок. Ведь государство-то союзное, а значит, и условия для потребителей по обе стороны границы хотелось, чтоб были равные. Словом, решение вопроса энергоресурсов для переговорщиков (а за этот период прошло немало встреч на разных уровнях) оказалось энергозатратным, но результативным. Компромисс найден. Подробности сегодня рассказывает Владимир Семашко. Поставки нефти в Беларусь возобновятся. И в прежних объемах – 24 миллиона тонн в год. Кроме того, с Беларуси снято обязательство поставлять в Россию 1 миллион тонн нефтепродуктов ежегодно, а это сэкономит стране еще около 150 миллионов долларов в год.

Владимир Семашко, заместитель Премьер-министра Беларуси: "Будут возобновлены поставки нефти в РБ. В тех объемах, которые утверждены действующим соглашением, то есть, 24 млн тонн в год. Такие объемы поставляться будут с нынешнего года и до 2024 года включительно. При этом до 2018 года включительно из 24 млн 18 будет отправляться на переработку НПЗ нам. Это приемлемо, выгодно для заводов. Ну а 6 млн тонн будут перетамаживаться - такой термин мы применили. Важно, что ввозные пошлины от этой перетаможки будут поступать в бюджет РБ".

Что касается газового вопроса, объясняет Владимир Семашко, компромисс найден на трехлетнюю перспективу. Цену на голубое топливо для нашей страны снизят с будущего года. Вообще, решение энергетических вопросов – важный момент для ЕАЭС. В соглашении о создании этой масштабной интеграции есть ключевые пункты: к первому июля 2019 года должен быть создан единый рынок электроэнергии, а в новый 2025-ый, страны Союза должны войти с абсолютно равными условиями внутреннего рынка нефти и газа. Траекторию движения к этой безбарьерной экономической среде как раз и согласовали главы государств.

Владимир Семашко, заместитель Премьер-министра Беларуси: "В итоге, если подвести черту, то цена вопроса для Беларуси в 2017 году по всем этим делам - нефтяным, газовым - это примерно полмиллиарда долларов экономический эффект для РБ. Если взять 2018 и 2019 годы, то это примерно по 800 миллионов долларов ежегодно. Задача состоит в том, чтобы прийти в конце концов к 1 января 2025 года к одинаковой или очень близкой цене поставки газа в Беларусь, к цене той, которая есть в России. По крайней мере, в том ценовом поясе, который граничит с нами. Смоленская область, Брянская область, Новгород Великий, даже та же Москва".

Ну и не менее важный - финансовый вопрос. Речь о межгосударственных кредитах, которые наша страна должна погасить в 2017 году. Об этом подробно рассказал журналистам Василий Матюшевский. Минск и Москва договорились: Россия рефинансирует белорусский долг. Сумма - 750 – 800 миллионов долларов.

Василий Матюшевский, первый заместитель Премьер-министра Беларуси: "Этот вопрос рассматривался принципиально еще в прошлом году, и вот в этом году мы вернулись к этому вопросу и нашли возможное принципиальное решение сложившейся ситуации. Мы говорим о возможном рефинансировании долга, который у нас к погашению в рамках наших межгоскредитов по текущему году. Это порядка 750-80 миллионов. Это и выплата процентов, и основного долга. Принципиальное решение о рефинансировании долговых обязательств принято, сейчас идет процесс формализации достигнутых договоренностей". Для этого потребуется внесение изменений в бюджет, соответствующая работа будет идти на уровне Министерства финансов и парламента России".

Еще один резонансный вопрос в Союзном государстве – поставки белорусской сельхозпродукции на российский рынок. Весь 2016 Россельхознадзор то и дело тормозил отправку мясомолочной продукции наших заводов. Пока торговать с Россией не могут 12 молочных предприятий, 8 мясокомбинатов и 3 крупные птицефабрики. Но и эти вопросы договорились решить в ближайшие дни. Еще во время встречи с Александром Лукашенко Президент России дает поручение правительству: специалисты должны выехать в Беларусь, побывать на предприятиях, в отношении которых возникли вопросы и урегулировать поставки. Словом, в духе, который сложился в Союзном государстве, как подчеркнул сам Владимир Путин. Представителей Россельхознадзора ждут уже на этой неделе, рассказал министр сельского хозяйства Беларуси. А ограничения по поставкам снимут уже в этом месяце.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: "Ждем представительную инспекцию со стороны Министерства РФ по проверке наших перерабатывающих предприятий. Кроме этого, мы ставим вопрос таким образом, чтобы все претензии, которые выставляются Россельхознадзором, были оперативно рассмотрены службами и РБ, и РФ, чтобы не затягивать на большой срок. Нам достаточно 10-12 дней, чтобы рассмотреть эти претензии. Президент РФ дал указания проверить. Не просто проверить и не открыть, а чтобы более принципиально подошли к этому вопросу, чтобы они не тормозили наши ведущие заводы, предприятия, которые испокон веков поставляли эту продукцию на российский рынок, я думаю, это в апреле должно произойти".

Впрочем, вопросы сотрудничества в сферах АПК и промышленности президенты двух стран в ближайшее время обсудят на заседании Высшего госсовета Союзного государства. Эти темы разберут серьезно и обстоятельно, чтобы в будущем избежать недопониманий. Решение спорных вопросов важно не только для предприятий Беларуси и России, но и в целом для государств. Ведь от того, насколько просто будет сотрудничать заводам или фабрикам, зависит и увеличение товарооборота.

Будущую встречу сегодня проанонсировал Министр иностранных дел. Владимир Макей особенно подчеркнул, что в вопросах внешней политики между Беларусью и Россией не было и не будет никаких проблем. На международных площадках страны поддерживают друг друга, вместе обеспечивают общую безопасность.

Диалог, в котором не могли не подниматься вопросы безопасности как внешней, так и внутренней, проходил на фоне событий драматических для народов наших братских стран. Но он состоялся, показав, что стороны готовы отвечать любым вызовам, преодолевать любые трудности. Вместе.

Описывая встречу в Санкт-Петербурге, где были подняты и злободневные вопросы, и фундаментальная тема безопасности, вполне можно охарактеризовать ее как всеобъемлющую. А, вспоминая о том, что в присутствии первых лиц были оговорены даже отдельные контрактные подробности, многочасовую беседу не зазорно посчитать и исчерпывающей.

Но, если учесть все обстоятельства, в том числе трагические, все что происходило, пока лидеры говорили между собой, пожалуй, наиболее точным словом для встречи будет слово "знаковый". Мы, белорусы и россияне, показали всем, в том числе себе, что мы вместе. Мы вместе в дни наших общих торжеств и в часы испытаний.

А крепкое искреннее рукопожатие наших президентов - это не протокол. Это тоже знак. Символ, скрепляющий лучше печатей не только договоры, но и наш Союз.