В Новополоцке делают ставку на развитие малого и среднего бизнеса

14 Марта 2017 21:24

С ростом количества субъектов предпринимательства растет и спрос на рабочую силу. Сегодня в арсенале госорганов есть и нестандартные способы помощи в трудоустройстве. Напомним, создать все условия для трудовой занятости белорусов - принципиальное требование Президента. И каждый регион должен решить вопрос с учетом местной специфики. Вот, например, в ближайшее время во всех городах и районах Витебской области пройдут ярмарки вакансий. Наниматели предоставят полный список вакантных рабочих мест. Ольга Масловская о том, что незанятые руки сегодня в цене.

На Новополоцком заводе бытовых вторресурсов снова открытые вакансии. Нужны кадры для обслуживания новой линии. Сегодня здесь запустили производство хлопьев из загрязненных пэт-бутылок. Важное, с точки зрения экологии города, предприятие открыто семь лет назад. Все это время оно решает и важную социальную задачу - создание рабочих мест.

Андрей Вальшонок - один из тех, кто недавно пополнил штат завода. Работает грузчиком. До этого в должности мастера больше времени проводил в отпуске за свой счет, чем на рабочем месте. Поэтому и занялся поиском работы.

В базе данных Новополоцкой службы занятости - около 250 вакансий. Количество безработных несколько выше. Чтобы найти баланс, перестраивают экономику города, которая десятилетиями была завязана на одном градообразующем предприятии. Огромный неиспользованный ресурс - это малый и средний бизнес.

В самом молодом городе Беларуси делают ставку на развитие частной инициативы. Говорят: поддержать малый бизнес сегодня - значит, гарантировать спрос на рабочую силу завтра. Ведь из пятисот рабочих мест, созданных в Новополоцке в прошлом году, почти половина - в частном секторе.

Чтобы частнику работалось максимально комфортно, в Новополоцке откроют филиал свободной экономической зоны "Витебск". Вопрос на согласовании.

Специалисты Минтруда отмечают: в среднем через три с половиной месяца после обращения в службу занятости безработный расстается со своим статусом. Конечно, решающую роль играет заинтересованность самого человека найти работу. А способов помочь у госорганов достаточно.

Во всех городах и районах Витебской области пройдут ярмарки вакансий. В Витебске - завтра. Наниматели предоставят полный список вакантных рабочих мест, и в случае совпадения интересов соискатель сможет на месте вручить свою трудовую книжку кадровику. Реальную помощь в поиске работы своим избирателям предлагают парламентарии. Депутат Палаты представителей Татьяна Старинская сегодня лично встретилась с гражданами, которые попали в непростую жизненную ситуацию и по разным причинам проигрывают конкуренцию на рынке труда. 15 человек из 18 пришедших получили направления на собеседование.

Учиться сегодня, чтобы быть востребованным завтра. Студенты Гродненского университета имени Купалы закладывают фундамент будущей зарплаты уже на первых курсах. Здесь проходят так называемые дни карьеры, когда потенциальные наниматели встречаются с будущими молодыми специалистами, приглашают на стажировки и практику. После окончания вуза такое сотрудничество, как правило, перерастает в трудовые отношения. И это особенно актуально для студентов-платников.

На факультете математики и информатики каждый второй студент к диплому уже работает. Говорят, желание - тысяча возможностей. И столько же вакансий.