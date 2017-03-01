Экономика
1 Марта 2017 11:00
В Национальной библиотеке стартует Ассамблея деловых кругов
В выездной студии Агентства теленовостей сегодня ждем известных бизнесменов и экономистов. Наши прямые включения смотрите в выпусках новостей. Из Национальной библиотеки выйдет сегодня и специальный выпуск программы "Сфера интересов".
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