В Национальной библиотеке стартует Ассамблея деловых кругов

1 Марта 2017 11:00

В выездной студии Агентства теленовостей сегодня ждем известных бизнесменов и экономистов. Наши прямые включения смотрите в выпусках новостей. Из Национальной библиотеки выйдет сегодня и специальный выпуск программы "Сфера интересов".