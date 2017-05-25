24 Мая 2017 12:09

Экономический потенциал с акцентом на высокие технологии. В Москве состоялась презентация возможностей Беларуси в разных сферах - от машиностроения до промышленности и сельского хозяйства. Участники мероприятия - главы дипмиссий и руководители торгово-экономических служб посольств стран Азии, Африки, Европы и Латинской Америки, аккредитованных в Москве. Их познакомили с перспективными проектами сотрудничества с Беларусью в сфере медицины, образования, космических разработок, промышленности, сельского хозяйства, а также инвестиций.

Сегодня Беларусь активно развивает торговые связи более чем с 180 государствами мира. Укрепляется партнерство и с географически удаленными от Беларуси странами Африки, Юго-Восточной Азии, Дальнего и Ближнего Востока, Южной Азии, Латинской Америки.