В Москве прошло совещание с субъектами товаропроводящей сети белорусских организаций-экспортеров

27 Апреля 2017 21:34

В товаропроводящей сети белорусских предприятий в России нередко процветают криминал, чиновничьи кормушки и кумовство. Так охарактеризовал ситуацию Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк. Сегодня в Москве он принял участие в совещании с субъектами товаропроводящей сети белорусских организаций-экспортеров. На встрече особое внимание было уделено проблемным вопросам дебиторской задолженности, которую необходимо погашать. По распоряжению Президента Беларуси вопросами, связанными со взысканием задолженности и возмещением ущерба, поручено вплотную заниматься Генпрокуратуре. По словам Александра Конюка, товаропроводящие сети со своей задачей не справляются. В этой сфере действуют криминальные схемы.

Александр Конюк, Генеральный прокурор Беларуси: "Наши чиновники создали подконтрольные фирмы здесь, в Москве, зарабатывают нечестным путем себе на жизнь, буду прямо так и говорить. И Генеральная прокуратура сейчас очень плотно вместе с другими правоохранительными органами занимается этой проблемой. Кадровая политика в товаропроводящей сети - профанация. Назначаются на эти должности люди, никакого отношения не имеющие к экономике, абсолютно не понимающие в этом. По протекции, по знакомству как-то устраиваются. Зарплаты здесь по сравнению с Беларусью сумасшедшие у них, но они себя не окупают. Результатом должно быть то, что у людей должно наступить понимание, что они должны заниматься своим делом".

Сегодня на территории России создано 189 субъектов товаропроводящей сети. Но объемы поставок через них не растут, а снижаются. Дебиторская задолженность составляет около 400-500 миллионов долларов.