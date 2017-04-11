13 Апреля 2017 09:09

Для женщин – сахарные тюльпаны, для мужчин – уникальный вездеход. В Москве прошла презентация Минской области. Более сотни представителей российских регионов и послов разных стран оценили потенциал Минщины. Дегустация сыров, колбас, молочной продукции, а также последние технические разработки, к примеру, МАЗ показал снегоболотоход.

Минская область – один из самых крупных регионов Беларуси по экономическому потенциалу. Торгует почти со 180-ю странами мира. В прошлом году внешнеторговый оборот составил более девяти с половиной миллиардов долларов. Экспорт товаров – более пяти миллиардов.