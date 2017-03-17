17 Марта 2017 08:04

Создать совместный проект в сельхозмашиностроении в будущем Беларусь планирует с Россией и Австрией. В Москве прошел бизнес-форум, который объединил более 500 участников из трех стран. Впервые в таком формате бизнесмены собирались в Вене, затем в Минске и теперь - в российской столице.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты: "Будущее за развитием промышленной кооперации. Для того чтобы производить инновационную продукцию, совместно использовать нашу промышленную площадку, производить совместную продукцию на рынки ЕАЭС и ЕС. За эти три форума в них приняли участие более тысячи предприятий. Это серьезная цифра. Это пример тому, как мы можем выстраивать наши будущие торгово-экономические отношения".

Сергей Катырин, глава Торгово-промышленной палаты России: "С белорусами у нас высочайший уровень кооперации. Я думаю, мы сегодня навряд ли найдем такого партнера, с которым мы были бы так тесно переплетены. Это сельхозпроизводство, сельхозмашиностроение. Здесь очень хороший уровень достигнут. Это как пример, что нужно двигаться и в других отраслях. Это сельхозпроизводство. Факт того, что Беларусь является одним из ведущих сельхозпроизводителей по многим позициям, которые у нас в России еще не так развиты. Это и красное мясо, и молоко, и так далее. Это и транспортное машиностроение, белорусские транзитные возможности, много направлений, по которым мы можем работать".

Сегодня на российский рынок Беларусь поставляет более 40% отечественной продукции. А в совместных проектах только в России занято около 10 миллионов человек. Тесно сотрудничаем и с Австрией. За последние семь лет в модернизацию белорусских компаний вложено около 6 миллиардов евро.