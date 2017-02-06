В Москве открылась выставка "ПродЭкспо-2017"

6 Февраля 2017 21:05

В Москве открылась самая крупная в России выставка продуктов питания - "ПродЭкспо-2017". Здесь можно продегустировать практически все. Белорусская буженина, швейцарские сыры, венесуэльский шоколад. Всего представлены около 60-ти стран и несколько тысяч участников. Среди них и сотни белорусских производителей. Качество отечественной продукции вместе с россиянами оценила Дарья Белоусова-Петровская.

"ПродЭкспо" - самая крупная в России выставка продуктов питания. Более 2-х тысяч участников из 57-ми стран мира. И, как всегда (а выставка проходит уже в 24 раз) наиболее масштабно среди стран СНГ представлены предприятия и фирмы из Беларуси.

Молоко, сметана, сгущенка, сыры и, конечно, мясные изделия. Чтобы продегустировать белорусские колбасы, сало, буженину, к павильонам отечественных предприятий выстраиваются очереди.

Ирина Широкова, покупательница: "Сюда, на выставку, многие приходят не только для того, чтобы заключать контракты, а чтобы окунуться в то вкусное, к которму мы привыкли с детства. Приятно, что это белорусские ребята, что продукция очень хорошего качества”.

Так совпало, что именно сегодня, в день открытия "ПродЭкспо", нескольким белорусским предприятиям из Минской области Россельхознадзор временно ограничил поставки на территорию России. Подозревают в реэкспорте говядины.

Юлия Мелано, пресс-секретарь Россельхознадзора: "Мы неоднократно предупреждали главного ветеринарного инспектора Минской области и высказывали ему недоверие в честности. У нас имеются факты того, что некоторые предприятия Минской области поставляют в Россию нелегальную говядину, в частности, из Украины. По нашим подсчетам, минимальная сумма этих объемов оценивается в 10 тысяч долларов. Это довольно-таки серьезные объемы".

Белорусские производители мясной продукции такому пристальному вниманию со стороны Россельхознадзора не удивлены. Наши товары благодаря высокому качеству и приемлемой цене всегда популярны у простых россиян. Все дело в конкуренции, временами не добросовестной.

Николай Карпечкин, начальник отдела маркетинга Могилевского мясокомбината: "Это мое личное мнение, что это защита российского рынка от нашего продукта. Потому что все люди, однажды купившие белорусский товар, стараются его и в дальнейшем покупать. Поэтому ставят нам барьеры, щиты, чтобы наш продукт меньше поступал на их рынок".

Проблему нечестной конкуренции накануне поднимал Президент Беларуси во время Большого разговора с журналистами, членами правительства и экспертами. По словам Александра Лукашенко, препятствия белорусской продукции создаются искусственно, из корыстных соображений.

Владимир Кашин, депутат Госдумы России, доктор сельскохозяйственных наук: "Все, что касается Беларуси, – мы братья, друзья, и никакие возникающие проблемы не могут нас всерьез поссорить. Вашу продукцию в любом московском дворе с удовольствием берут. Она качественная, производится по ГОСТам, там есть технологическая дисциплина. Вы сохранили все, что было в СССР, и улучшили эту часть. Надо убрать все недоразумения, депутаты будут все делать, чтобы сближать все наши возможные контакты".

"ПродЭкспо" - это не только реклама своей продукции, но и бизнес-площадка, где знакомятся, обмениваются опытом и заключают сделки. И судя по очередям у павильонов с брендом "Сделано в Беларуси", наши продукты всегда ждут на российском рынке.