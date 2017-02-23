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В Могилеве зарегистрировано белорусско-китайское предприятие "Зумлион-МАЗ"
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24 Февраля 2017 07:02

В Могилеве зарегистрировано белорусско-китайское предприятие "Зумлион-МАЗ"

Уже в 2018-м на базе завода планируется начать серийный выпуск спецтехники совместного производства. Первые опытные образцы которой, а это - автокраны грузоподъемностью 40 и 60 тонн, а также новая модель уборочно-подметальной машины были представлены в прошлом году во время визита представительной китайской делегации в Беларусь. Еще ранее поручения по развитию завода "Трансмаш" давал Президент Александр Лукашенко. Руководству нового совместного предприятия вручено свидетельство о регистрации.

Ли Ти, представитель компании "Зумлион" в Беларуси:

"Машины уже собраны. А сейчас мы с МАЗом уже создаем СП и будущие перспективные планы. Планируется в течение пяти лет полторы тысячи машин выпускать".

Юрий Пивоваров, директор ООО "Зумлион-МАЗ":

"Маркетологи должны изучить рынок, посмотреть, какие продукты будут востребованы и вместе с конструкторами и из Китая, и из Беларуси сделать новые разработки, которые со следующего года будут производиться".

Первые 15 машин строительного и коммунального назначения планируют сойти с конвейера нового завода уже в этом году.

  

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