В Минской области в этом году высадят почти 8 тысяч гектаров молодых лесов

28 Марта 2017 15:28

Сейчас к работе приступили в южных районах. В основном высаживают березы, сосны и ели. Миллионы молодых деревьев появятся и на поврежденных во время летнего урагана территориях. Завершить работы планируют к маю. К лесной посевной присоединился и Ян Пашкевич.

Заменяет и грузовик, и полноприводный внедорожник - свою лошадь Сивку Игорь Канышко называет самой универсальной лесной техникой. Да и сейчас гнедой помогает хозяину на лесной посевной - отвечает за подвоз саженцев, лопат и завтрака.

Перед высадкой молодых деревьев лесные равнины вспахали. Все ветки и пни, которые остались от старых насаждений, станут своеобразным плодородным слоем для саженцев.

При этом, чтобы засеять маленькими соснами и елями один гектар земли, четырем группам лесников придется работать целый день. Каждый саженец обрабатывают специальной смесью, чтобы он скорее прижился.

Высаженные вручную деревья приживаются значительно быстрее, чем дикие. К тому же, имеют лучшее "здоровье", а потому дают более качественную древесину.

Чтобы лучше представить, как быстро растет лес, мы приехали в эту молодую рощу.

А вот этот хвойный газон - сотни тысяч маленьких сосен. Их выращивают в специальном питомнике. В двухгодичном возрасте деревья пересаживают, как говорят, в открытый грунт - в белорусские леса. В прошлом году таких "зеленых мигрантов" из этого питомника было свыше 6 с половиной миллионов.

Сейчас активно восстанавливают леса в южных регионах области. Постепенно к ним присоединятся и остальные - только на пострадавших от летней стихии территориях планируют высадить более 5 тысяч гектаров леса. В апреле к лесной посевной приглашают присоединиться каждого - в стране начнется акция "Восстановим леса вместе".