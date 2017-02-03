В Минской области развивается овцеводство

3 Февраля 2017 18:43

Баранина и овечья шерсть из высококачественного сырья! В Минской области развивается одно из редких направлений АПК - овцеводство. На единственном в регионе комплексе в Логойском районе, который рассчитан на 10 тысяч голов, разводят французскую мясную породу овец - Иль-де-Франс. В перспективе предприятие, которое построено с участием иранских инвесторов, станет крупнейшим племзаводом страны. Кроме того, мясо будут продавать как на белорусском рынке, так на экспорт, в том числе в Иран и Россию.

Геннадий Гунев, первый заместитель гендиректора ГО "Белплемживобъединение": "Уникальность отрасли овцеводства в том, что каждая семья в частном секторе или крестьянская усадьба может содержать их у себя. 2-3 головы для хозяина - небольшая нагрузка, он их обеспечит кормами и на дешевых кормах получит, например, баранчика весом 80 килограммов и зарежет для себя. Это очень выгодно и удобно. И второе — это диетическое мясо".

В планах предприятия - строительство молочно-товарной фермы, а также производство овечьего сыра.