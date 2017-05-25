В Минске завершилась Международная выставка вооружения и военной техники MILEX

23 Мая 2017 07:07

В Минске завершилась VIII Международная выставка вооружения и военной техники MILEX. За несколько дней форума подписано множество контрактов. Например, предприятие "Агат" заключило два договора с постоянными партнерами из КНР.

Еще одна разработка специалистов "Агата" - так называемый "Солдат будущего". Это комплекс, который позволяет спецназу выполнять самые разнообразные задачи в любых погодных условиях и широтах земного шара абсолютно автономно. Оснащение и экипировка на 100 процентов белорусские. Разработкой уже заинтересовались 8 иностранных делегаций.