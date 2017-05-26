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В Минске торжественно открыт Торговый дом Азербайджана
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26 Мая 2017 19:00

В Минске торжественно открыт Торговый дом Азербайджана

Сегодня в Минске торжественно открыт Торговый дом Азербайджана. Экспозиция представляет всех крупнейших производителей кавказской республики.

Презентацию оценили Министр иностранных дел Владимир Макей и Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев. Пока на полках торгового дома соки, вино, масла, консервированная и текстильная продукция. Однако стороны уже обсуждают увеличение ассортимента для торговой площадки. Интерес к промышленной линейке товаров. Партнеры уверены: торговое представительство укрепит экономические связи между странами. 

  

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