26 Мая 2017 19:00

Сегодня в Минске торжественно открыт Торговый дом Азербайджана. Экспозиция представляет всех крупнейших производителей кавказской республики.

Презентацию оценили Министр иностранных дел Владимир Макей и Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев. Пока на полках торгового дома соки, вино, масла, консервированная и текстильная продукция. Однако стороны уже обсуждают увеличение ассортимента для торговой площадки. Интерес к промышленной линейке товаров. Партнеры уверены: торговое представительство укрепит экономические связи между странами.