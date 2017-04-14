18 Апреля 2017 15:05

Сегодня в Минске торжественно открылась выставка TIBO-2017. Приветствие Президента Беларуси гостям и участникам международного форума зачитал первый вице-премьер. Василий Матюшевский также напомнил, что сейчас в мире много говорится о новой экономике, а на выставке можно увидеть самые перспективные ее направления. В этом году в форуме принимают участие более ста компаний и организаций из 17 стран. Продлится выставка до пятницы.