Экономика
18 Апреля 2017 15:05
В Минске торжественно открылась выставка TIBO-2017
Сегодня в Минске торжественно открылась выставка TIBO-2017. Приветствие Президента Беларуси гостям и участникам международного форума зачитал первый вице-премьер. Василий Матюшевский также напомнил, что сейчас в мире много говорится о новой экономике, а на выставке можно увидеть самые перспективные ее направления. В этом году в форуме принимают участие более ста компаний и организаций из 17 стран. Продлится выставка до пятницы.
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