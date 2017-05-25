23 Мая 2017 07:10

Сегодня в Минске стартует ХХ Белорусский промышленный форум. Крупнейший смотр последних технологий и инноваций объединит более 300 компаний. Ежегодно выставка проходит при широком участии зарубежных партнеров. Только китайских компаний будет около 30. Широко представлены и российские регионы. Девиз форума тот же — содействовать выпуску конкурентоспособной продукции, внедрению передовых технологий и развитию международной кооперации. На форуме представят инновационные проекты в медицине, энергетике, промышленности. На площадке Футбольного манежа покажут новые образцы техники белорусских автогигантов: МАЗ, МТЗ, "Амкодор". Можно будет увидеть и новейшие модели автомобилей "БелДжи", которые будут выпускаться в Беларуси.