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В Минске стартует ХХ Белорусский промышленный форум
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23 Мая 2017 07:10

В Минске стартует ХХ Белорусский промышленный форум

Сегодня в Минске стартует ХХ Белорусский промышленный форум. Крупнейший смотр последних технологий и инноваций объединит более 300 компаний. Ежегодно выставка проходит при широком участии зарубежных партнеров. Только китайских компаний будет около 30. Широко представлены и российские регионы. Девиз форума тот же — содействовать выпуску конкурентоспособной продукции, внедрению передовых технологий и развитию международной кооперации. На форуме представят инновационные проекты в медицине, энергетике, промышленности. На площадке Футбольного манежа покажут новые образцы техники белорусских автогигантов: МАЗ, МТЗ, "Амкодор". Можно будет увидеть и новейшие модели автомобилей "БелДжи", которые будут выпускаться в Беларуси.   

  

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