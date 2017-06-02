В Минске сегодня начинает работу миссия МВФ

5 Июня 2017 07:00

Эксперты фонда во главе с Питером Долманом и представители госорганов обсудят экономическую и социальную ситуацию в Беларуси, приватизацию госпредприятий, либерализацию условий ведения бизнеса, развитие конкуренции товаров и услуг и шаги по ликвидации перекрестного субсидирования. Продлится работа миссии до 12 июня.

Беларусь рассчитывает начать с фондом новую программу сотрудничества. Ранее называлась и сумма кредита - три с половиной миллиарда долларов на 10 лет под менее чем 2,5%.