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В Минске сегодня начинает работу миссия МВФ
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5 Июня 2017 07:00

В Минске сегодня начинает работу миссия МВФ

Эксперты фонда во главе с Питером Долманом и представители госорганов обсудят экономическую и социальную ситуацию в Беларуси, приватизацию госпредприятий, либерализацию условий ведения бизнеса, развитие конкуренции товаров и услуг и шаги по ликвидации перекрестного субсидирования. Продлится работа миссии до 12 июня.

Беларусь рассчитывает начать с фондом новую программу сотрудничества. Ранее называлась и сумма кредита - три с половиной миллиарда долларов на 10 лет под менее чем 2,5%.

  

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