В Минске прошло расширенное заседание коллегии Министерства иностранных дел

10 Марта 2017 19:01

Основные направления внешнеэкономической деятельности Беларуси обсудили сегодня на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел по итогам работы в прошлом году. В ведомстве проанализировали ситуацию с поставками белорусской продукции в разрезе основных рынков и товарных позиций, отдачу от таких механизмов, как сборочные производства и товаропроводящая сеть. На заседании отметили результативность системной работы по снятию торговых ограничений с Евросоюзом, Украиной, Узбекистаном. Кроме того, в ходе коллегии подчеркнули - первоочередное внимание будет и впредь уделяться обеспечению благоприятного режима поставок белорусских товаров в рамках договоров ЕАЭС с третьими странами.