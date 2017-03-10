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В Минске прошло расширенное заседание коллегии Министерства иностранных дел
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10 Марта 2017 19:01

В Минске прошло расширенное заседание коллегии Министерства иностранных дел

Основные направления внешнеэкономической деятельности Беларуси обсудили сегодня на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел по итогам работы в прошлом году. В ведомстве проанализировали ситуацию с поставками белорусской продукции в разрезе основных рынков и товарных позиций, отдачу от таких механизмов, как сборочные производства и товаропроводящая сеть. На заседании отметили результативность системной работы по снятию торговых ограничений с Евросоюзом, Украиной, Узбекистаном. Кроме того, в ходе коллегии подчеркнули - первоочередное внимание будет и впредь уделяться обеспечению благоприятного режима поставок белорусских товаров в рамках договоров ЕАЭС с третьими странами.

  

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