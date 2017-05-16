В Минске прошла конференция "Бизнес с Китаем: инструкция экспортера"

16 Мая 2017 19:05

О тенденциях и перспективах сотрудничества с Китаем, логистике и взаимной торговле говорили сегодня в Минске на конференции "Бизнес с Китаем: инструкция экспортера".

Сейчас при доставке товара все большую популярность приобретает железная дорога. Это наполовину сокращает время в пути по сравнению с морским транспортом, что выгодно для производителей продуктов. Для продаж на рынок Поднебесной сертификаты получили 34 молочных предприятия Беларуси. В итоге за два месяца выручка от продаж составила 600 тысяч долларов. Через месяц-два мы готовы отгрузить и первые партии говядины.

После первых продаж партий говядины в Китай Минсельхозпрод готов открывать этот рынок и для белорусских производителей мяса птицы. Есть и желание получить сертификаты на поставку в Китай речной рыбы.