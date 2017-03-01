В Минске прошла Ассамблея деловых кругов

1 Марта 2017 21:24

Минск сегодня стал крупной площадкой для переговоров бизнес-сообщества В столице прошла Ассамблея деловых кругов. Это ключевое событие Белорусской недели предпринимательства, на котором чиновники и бизнесмены обсуждают самые острые проблемы. Сегодня в Национальной библиотеке презентовали национальную платформу бизнеса. Это свод предложений, как в стране упростить бизнес-процессы. Одной из главных тем дискуссии в деловой среде стала тема ухода от необоснованных проверок. О взаимопонимании и взаимодействии бизнеса и власти - репортаж Вероники Бута.

Сегодняшняя дискуссия - инициатива союзов предпринимателей. На повестке дня - обсуждение национальной платформы. Это проект более чем из 80 предложений бизнеса по улучшению делового климата в стране. Среди них, к примеру, мораторий на новые налоги, амнистия капитала. До недавнего времени одной из главных проблем оставалась административная нагрузка на бизнес. Сейчас нагрузку постепенно снижают.

Сергей Новицкий, заместитель председателя Совета по развитию предпринимательства в Беларуси: "МЧС отменило свои проверки, МАРТ сделал определенные действия, Это промежуточные результаты. Окончательные результаты появятся в виде нормативно-правового акта в конце первого квартала".

Министерство здравоохранения также идет навстречу, уже сокращены требования к предприятиям общественного питания. Одна из главных задач - дать частной инициативе больше свободы. Еще один вопрос - адекватность наказания и размер штрафов. Если бизнес ставят на колени, от этого не выигрывает никто.

В зале звучало много и системных предложений. Интересам предпринимателей нужна специальная защита самого высокого уровня. Или, к примеру, введение частной собственности на землю.

Развитие конкуренции и пресечение монополий и ценовых сговоров. Это еще один блок вопросов, который сегодня волнует деловую среду.

Бизнесменов услышали. МАРТ уже занялся созданием равных возможностей не только в сфере услуг связи, но и по всем ключевым направлениям: в энергетике, ЖКХ, сельском хозяйстве и торговле.

Доверительное управление. Цель такого подхода в управлении - вывести на стабильную работу нерентабельные убыточные предприятия. По конкурсу сроком до 5 лет они передаются в доверительное управление. Контроль по-прежнему остается за государством. Начиная с 2009-го, данное предложение в платформе выдвигалось ежегодно, в течение восьми лет. В 2017-м бизнес-сообщество снова поднимает этот вопрос. И делает акцент на том, что здесь нужны хорошие управленцы. Повысить их уровень предлагают специальной компьютерной программой - разработка белорусская.

Специальный план по бизнес-развитию сообщество готово представить в правительство. К слову, многие предложения национальной платформы уже заложены в программе социально-экономического развития до 2020 года, говорят эксперты. Работа не останавливается. В парламенте сейчас обсуждают закон об инвестициях. Депутаты - активные участники ассамблеи.

За 6 лет по инициативе бизнес-сообщества в Беларуси было принято около двух сотен нормативных актов, которые решили актуальные вопросы предпринимателей. Ни одна из сторон не отрицает: стимулировать бизнес нужно - это новые рабочие места, выручка, привлечение валюты, то есть, экономический рост в масштабах страны. Для стимулирования создания новых производств Минэкономики уже предложило освободить предприятия от уплаты НДС при ввозе технологического оборудования. Шла речь и о создании гарантийного фонда. Самые важные решения в рамках сегодняшней ассамблеи внесут на рассмотрение в правительство.