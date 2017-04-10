В Минске прошел форум деловых кругов Беларуси и Южной Кореи

11 Апреля 2017 07:02

В Южную Корею - лекарства и медтехнику, в Беларусь - инвестиции и технологии. В Минске прошел форум деловых кругов двух стран. Среди гостей - представители компаний в сфере автомобиле- и судостроения, электронной промышленности и фармацевтики. В бизнес-встрече участвовали представители Евразийской экономической комиссии, а также партнеры по экономическому союзу. Акценты - не столько на торговлю, сколько на инвестиции и возможности создания сельхозкооперации. В последние годы взаимный товарооборот составил около 200 млн долларов.

Андрей Евдоченко, первый замминистра иностранных дел Беларуси:

"Со многими странами мира Корея подписала соглашение о свободной торговле. Это означает, что товары третьих стран имеют преференциальный доступ к корейскому рынку. Мы такой возможностью сегодня не обладаем. Поэтому основная задача - создать на государственном уровне максимально благоприятные условия для наращивания поставок белорусских товаров на рынок Южной Кореи".

Валерий Садохо, директор Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен МИД Беларуси:

"Хотелось бы рассмотреть Корею как инвестора, который принесет сюда технологии, принесет инвестиции, и мы сможем вместе производить продукцию, которая будет пользоваться спросом не только на белорусском, но и на мировом рынке".

Также страны накануне в МИДе подписали протокол о завершении переговоров по доступу на рынки в рамках присоединения Беларуси к ВТО.