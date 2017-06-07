В Минске представили IT-проекты для повышения эффективности экономики страны

7 Июня 2017 21:18

Корпорация Microsoft совместно с Парком высоких технологий и Министерством связи и информатизации представила IT-проекты для оптимизации бизнес-процессов и повышения эффективности экономики страны. В рамках конференции развернулись настоящие производства будущего. Как собрать реактивный двигатель и побывать на других планетах с помощью очков дополненной реальности?

О цифровой трансформации Дмитрий Титов.

На конференции "Индастри Дэй" можно было собрать реактивный двигатель и изучить строение человека. Для этого теперь нужно лишь небольшое рабочее пространство. Глава представительства Microsoft в Беларуси наглядно показывает, как проекты и решения компании могут повысить эффективность работы госорганов. Яркий пример, когда лекция в медицинском университете становится целым приключением.

Высокотехнологичная компания инвестирует порядка 11 миллиардов долларов в развитие сферы здравоохранения, начиная от бионических протезов и удаленной медицины в госпиталях и заканчивая умными часами, которые могут частично устранить дрожание рук и болезнь Паркинсона. Беларусь вошла в число стран, где все эти технологии могут появиться уже в ближайшем будущем.

На день индустриализации пришли представители почти всех министерств и ведомств. Сегодня IT-решения найдутся действительно для всех отраслей. Уже реально проводить бизнес-встречи сразу для сотни людей, находящихся в разных частях планеты. Защитить от современных угроз безопасности в Cети с помощью биометрических данных пользователя. И, конечно, сделать город умнее - изучать городской ансамбль, не выходя из проектного бюро.

Сегодня такие шлемы дополненной реальности выпускают всего неcколько компаний в мире, и это уже скорее не игрушки, а инструменты, с помощью которых даже простые люди смогут заглянуть внутрь реактивного двигателя и даже заменить детали. И эта технология используется не только в промышленности, но и, например, в образовании. Так, ученики, изучая астрономию, смогут побывать на любой планете Солнечной системы даже не выходя из класса.

Microsoft предлагает государствам всего мира самые современные технологии, базирующиеся на трех ключевых принципах: интеграция, открытость и безопасность. Создаются государственные IT-системы и интернет-решения, которые улучшат взаимодействие госсектора с населением. Высокотехнологичная корпорация совместно с Парком высоких технологий планирует внедрять лучшие мировые практики в Беларуси.

Сегодня в мире возрастают требования к IT-решениям. Госорганы работают с большим количеством информации, которую может анализировать искусственный интеллект. Образование в игровой форме с помощью шлемов дополненной реальностью станет трендом уже через несколько лет. А количество устройств для мониторинга здоровья уже достигает миллиарда. Главная задача, по мнению экспертов, - внедрить целый спектр подобных решений в ту или иную область, а главное - сделать это своевременно.