16 Марта 2017 07:14

Проект, который снизит нагрузку на бизнес. В Минске представили дорожную карту от Организации экономического сотрудничества и развития. Документ разрабатывали около двух лет, эксперты изучили проблемные вопросы, после чего объединили результаты в 9 групп рекомендаций. Например, помощь юристов и бухгалтеров должна стать более доступной. Отдельный блок вопросов о развитии диалога между властью и бизнесом. Представленная дорожная карта реформ должна повысить конкурентоспособность бизнеса и экономики в целом, уверены эксперты.

Петр Арушаньянц, директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Беларуси: "Эти рекомендации действительно были восприняты Министерством экономики позитивно. Мы уже успели часть из них включить в госпрограмму развития малого и среднего предпринимательства на пятилетку, а остальное мы будем реализовывать в рамках нашей текущей деятельности".

Уильям Томпсон, руководитель отдела Евразии Организации по экономическому сотрудничеству и развитию: "Это первая оценка ОЭСР за 20 лет. Цель проекта — помочь правительству разработать новую стратегию в области развития МСП, в особенности в связи с развитием сектора представления услуг по поддержке предпринимательства".

Рекомендации будут реализованы в течение трех лет.