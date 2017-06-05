В Минске открывается международная выставка "Белагро"

6 Июня 2017 07:00

В Беларуси сегодня начинается агропромышленная неделя и открывается международная выставка "Белагро". Экспозиция представит лучшие образцы белорусской сельхозтехники и продуктов питания, а также новинки от торговых партнеров, которых более двадцати. Каждый день насыщен переговорами и обсуждением совместных проектов.

Об особенностях большого форума Светлана Лукьянюк. В этом году "Белагро" сменила главную выставочную площадку с аэропорта Минск-1, который в самом городе, на агрогородок Щемыслица. Это территория логистического центра "Глобус-Парк", что в 3 километрах от Минской кольцевой в брестском направлении. Вся экспозиция - это два крытых павильона (8 тысяч квадратов) и открытая площадка (42 тысячи квадратов). Сейчас последние приготовления, более технические. Открытие запланировано на 14:00. В этом году "Белагро" - это 500 компаний из 25-ти стран. Широко представлена вся линейка белорусской сельхозтехники и продуктов питания, а также наши рыбные хозяйства.

Большие павильоны забронированы Грузией и Молдовой. Надо сказать, что в торжественном открытии выставки примут участие премьер-министры Беларуси и Молдовы. Всего ждем 21 зарубежную делегацию. И параллельно с работой здесь на площадке "Белагро" они встретятся с руководством наших предприятий и чиновниками Минсельхозпрода. Накануне на пресс-конференции первый замминистра заявлял: Беларусь готова расширять свое присутствие на новых рынках. Ждем подписания новых контрактов и инвестпроектов. А также готовы делиться опытом агропромышленного производства. И такая возможность тоже будет.

Особенностью нынешней выставки "Белагро" станет и проведение первого Белорусско-африканского форума. Участвуют в нем более 90 представителей этого континента. Среди них Ангола, Намибия, Уганда, руководство Африканского экспортно-импортного банка. Кстати, они планируют подписать соглашение о сотрудничестве с нашим Банком развития, а также посетить наши перерабатывающие предприятия, где проведена полная модернизация, и сельхозпредприятия. Интересует их хранение зерна с помощью заморозки.

Также отдельным блоком стоят переговоры с китайскими партнерами. Тем более этот рынок сегодня для нас перспективный. Мы хорошо продаем туда молоко. Договорились о поставках говядины и готовы к сертификации предприятий по мясу птицы. Так что линейка наших товаров на далекие рынки расширяется, при этом сохраняя присутствие на традиционном российском. Об этом будут говорить на агропромышленной неделе и здесь, на выставке "Белагро", которая работает с 6 по 10 июня.