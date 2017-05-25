В Минске открывается Белорусский промышленный форум

23 Мая 2017 12:07

В Минске на площадке Футбольного манежа открывается Белорусский промышленный форум. В столицу съехались представители компаний более чем из 30 стран.

Какие инновации и разработки представят публике на этот раз? Узнаем у нашего корреспондента Ольги Анищенко (прямое включение).

Сегодня и в ближайшие дни на площадке Футбольного манежа - почти три сотни компаний. И представляют они несколько десятков стран. Не всегда просто разместить на одной площадке такое количество технологий, оборудования. Поэтому часть экспозиции, как правило, самая тяжелая — и это уже традиция - переезжает на свежий воздух. На площадку возле Футбольного манежа.

Сегодня здесь если не все, то многие белорусские автогиганты. Свои новинки здесь представляет Минский автомобильный. Не только автобус, еще и бортовой автомобиль, а также автомобиль-офис. Работает на газомоторном топливе. Новые образцы техники покажет МТЗ, а также "Амкодор". Белорусско-китайский автопром представлен также новинками — здесь можно увидеть три новые модели автомобилей "БелДжи". Говорят, практически все готово к запуску их производства. Конечно, масштабно представлена наука. Сотни разработок, которые здесь, на этой площадке, проходят своеобразное тестирование и оценку их возможностей применения в реальном секторе экономики. Ученые говорят об эпохе цифровой промышленности, эпохе 3D-принтеров. И здесь продемонстрируют различные технологии — от печати металлом, керамикой до биопечати, печати т. н. биологическими чернилами. До создания органов пока еще далеко, но пробовать создавать искусственные ткани уже можно, отмечают представители НАН.

Одним словом, широкой публике здесь покажут все то новое, что уже скоро, возможно, возьмет на вооружение медицина, энергетика, промышленность. А многие производители и ученые получат главные для себя ответы: нужны ли экономике их разработки, будут ли они востребованы реальным сектором.

