В Минске открылась международная конференция Всемирной ассоциации операторов АЭС

30 Мая 2017 21:10

Тарифы на электроэнергию для промышленности после ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС могут снизиться на 30 %.

Это заявил вице-премьер Владимир Семашко во время открытия международной конференции Всемирной ассоциации операторов АЭС в Минске. По планам, тариф уменьшится на 3,4 цента. Снижение себестоимости электроэнергии решит вопросы не только в реальном секторе экономики, но и сделает более плавным переход к 100-процентной оплате тарифов населением.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Беларуси: "Мы планируем с пуском АЭС опуститься со среднего тарифа 11,3 цента за киловатт. Это очень высокий тариф. Опустимся до цифры 7,9. Много это или мало. Это очень серьезная сдвижка. Россия планирует подойти к цифре 7,5 и 7,8 и это не сегодняшние 6,5 у них. Это будет гораздо ниже, чем в Европе. Такой порог мы себе поставили и это абсолютно реально".

Владимир Семашко также отметил, что уже завершены стресс-тесты на Белорусской АЭС. По их итогам будет подготовлен национальный отчет, который представят в энергетическую комиссию ЕС. Отметим, это собственная инициатива Беларуси, чтобы еще раз подчеркнуть открытость атомного проекта и готовность к диалогу. Такую позицию отмечают и участники сегодняшнего форума в Минске. Это более сотни специалистов из 10 стран. В эксклюзивном интервью "Панораме" положительную оценку сотрудничества с белорусскими атомщиками высказал и председатель Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции, Жак Регальдо.

Конференция продлится три дня. Планируется, что участники форума посетят площадку строительства Белорусской АЭС.

