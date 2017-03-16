В Минске обсудили поправки в указ о лицензировании

16 Марта 2017 12:05

Отменить лицензирование для ИП или заменить на аттестацию или сертификацию. Рабочая группа по упрощению ведения бизнеса во главе с первым вице-премьером Василием Матюшевским сегодня обсуждала возможность внесения поправок в указ о лицензировании. На данный момент соответствующий документ нужен для 36-ти видов деятельности. Во время дискуссии предлагались новые подходы: к примеру, оставить лицензии только для некоторых видов деятельности, которые связаны со здравоохранением и экономической безопасностью, а также отменить такое понятие, как грубое нарушение.

Петр Арушаньянц, директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Беларуси: "Мы в данном случае очень четко отслеживаем, чтобы ни в коем случае не получилось, что взамен такого вида, как лицензирование, появится не менее жесткий только под другим названием. Мы работаем не для галочки. Работаем по существу. Основная цель - даст ли вот это изменение импульс для развития отрасли экономики? Если да, то, значит, это будет поддержано".

За последние четыре года количество лицензируемых видов деятельности в Беларуси сокращено в полтора раза.