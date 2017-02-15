В Минпроме подвели итоги работы и озвучили новые задачи

16 Февраля 2017 15:18

В Министерстве промышленности сегодня подвели итоги работы прошлого года и озвучили новые задачи. На коллегии присутствовал вице-премьер. Владимир Семашко дал положительную оценку деятельности промышленного сектора в 2016 году. Так, темп роста объема производства достиг 104%, а по экспорту - в районе 103-х. Январь текущего года также в плюсе. Главная задача перед промышленностью сегодня - защита внутреннего рынка и выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью и рентабельностью. Вице-премьер подчеркнул, что в прошлом году рентабельность предприятий Минпрома выросла почти на 2%.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Беларуси: "Мы в прошлом году выпустили в целом по республике импортозамещающей продукции почти на 14 миллиардов долларов. С другой стороны, когда мы вкладываем деньги, помогаем тому или иному предприятию через льготные кредиты или еще что-то, то мы ставим задачу, чтобы не менее 50% этой продукции пошло на экспорт, чтобы одновременно зарабатывалась и валюта".

В рамках коллегии Минпрома подчеркнули важность вопроса стимулирования экспорта. Также министр промышленности поручил топ-менеджерам предприятий подготовить планы по повышению зарплаты сотрудникам.