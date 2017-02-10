На международной выставке "ПродЭкспо" в номинации "Молочная продукция" 80 % наград - у Беларуси

10 Февраля 2017 21:20

Сегодня белорусская молочка еще раз доказала, что отечественные сыры, творог, сметана и сгущенное молоко – лучшие не только среди стран СНГ, но и Европы. На международной выставке "ПродЭкспо" в Москве участвовало 57 стран мира и в номинации "Молочная продукция" 80 % наград у Беларуси. Среди лидеров – предприятие "Бабушкина крынка". 27 наград - 2 бронзовые, 6 серебряных и 18 золотых. Кроме того, за стабильный выпуск качественной продукции холдинг признан лучшим предприятием 2017 года.

Наш московский корреспондент Дарья Белоусова-Петровская первой поздравила победителей и лично оценила качество продукции. Ежегодно самая крупная в России выставка продуктов питания собирает десятки тысяч участников со всего мира. Среди стран СНГ наиболее масштабно представлена Беларусь. В этом году в выставке участвуют 86 компаний, каждая четвертая из них – производители молочной продукции.

Определить, у кого продукт вкуснее, можно по очереди на дегустацию. У белорусского стенда "Бабушкина крынка" из года в год участия в "Продэкспо" всегда настоящее столпотворение. Причем отечественные сыры, сметана, творог и йогурты пользуются популярностью у россиян любого возраста.

На молочном рынке холдинг "Бабушкина крынка" уже более 10 лет. 30 % продукции идет на внутренний рынок, остальное на экспорт. Вкус и качество белорусской молочки уже оценили во многих странах мира, от Грузии до Китая, но, конечно, основной покупатель - Россия.

Холдинг "Бабушкина крынка" выпускает около 400 видов продукции. От традиционной – это молоко, кефир, сметана, ряженка - до сыров с оригинальным вкусом. Например, цветные сыры с натуральной зеленью, базиликом и майораном или сыры со вкусом винограда. В этом году не обошлось без премьер. На выставке впервые представлен сыр, созревающий 90 дней в специальной латексной оболочке. Она обволакивает содержимое, словно яичная скорлупа, от этого вкус становится более ярким и насыщенным. Первый выход на российский рынок состоялся у натурального йогурта "Греческий".

Пришелся по вкусу и белорусский пломбир. Шоколадный, ванильный, вишневый, фисташковый, детскую серию "Веселые внучата" оценили и взрослые.

В международной выставке "ПродЭкспо" в этом году участвовало более 85 белорусских предприятий и никто сегодня не остался без награды. Сразу 17 золотых медалей у отечественных мясокомбинатов и настоящий рог изобилия у предприятий молочной продукции. В лидерах “Бабушкина крынка”. 27 наград - 2 бронзовые, 6 серебряных и 18 золотых медалей. А сам холдинг за стабильный выпуск качественной продукции признан лучшим предприятием 2017 года.