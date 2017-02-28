В марте в Совмине проведут личные приемы граждан и представителей юрлиц

27 Февраля 2017 21:10

В Беларуси продолжает свою деятельность рабочая группа, созданная по поручению Главы государства. Главные задачи - выявление излишних требований к субъектам хозяйствования и дальнейшее совершенствование механизмов контроля.

Встречи с трудовыми коллективами крупных и малых предприятий, а также бизнес-сообществом прошли на прошлой неделе. Они продолжатся и на этой. К работе присоединится и правительство. В марте личные приемы граждан и представителей юрлиц проведут в Совмине руководители министерств и госкомитетов.

Так, 1 марта прием проведет заместитель премьер-министра Владимир Семашко. 3 марта - Министр здравоохранения Валерий Малашко. 10 марта на вопросы граждан будет отвечать председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо. 22 марта прием проведет Министр культуры Борис Светлов. 31 марта - Министр иностранных дел Владимир Макей. Добавим, личный прием должностными лицами осуществляется, как правило, по предварительной записи. Время приема и телефоны сейчас на ваших экранах.