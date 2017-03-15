В. Макей: Беларусь рассматривает Бельгию в качестве одного из важнейших партнеров в ЕС

15 Марта 2017 19:01

О серьезных намерениях расширить бизнес-контакты между странами говорили сегодня и во внешнеполитическом ведомстве страны. Помимо экономики, речь шла, в том числе, о более тесном сотрудничестве между университетами, учреждениями культуры, спорта и средствами массовой информации.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

"Беларусь рассматривает Бельгию в качестве одного из важнейших партнеров в ЕС. Мы заинтересованы в максимально возможной активизации взаимовыгодного сотрудничества, прежде всего, в экономической сфере, включая реализацию инвестиционных проектов, развитие промышленной кооперации с учетом имеющегося позитивного опыта, а также расширения взаимодействия в сфере логистики, энергетики, химической и пищевой промышленности."

Дидье Рейндерс, заместитель премьер-министра, министр иностранных и европейских дел Бельгии:

"Очень важно демонстрировать новые положительные шаги в сфере верховенства закона в Беларуси для продолжения диалога. Это может привести к дальнейшему положительному движению в русле развития наших отношений по таким вопросам, как упрощение визового режима".

Визит Дидье Рейндерса носит символичный характер. Эта встреча в Минске состоялась в год 25-летия установления дипотношений между Беларусью и Бельгией.