В Кыргызстане стартует саммит Евразийского межправительственного совета

Экономика
6 Марта 2017 12:00
В Кыргызстане стартует саммит Евразийского межправительственного советаБелорусскую делегацию возглавляет премьер-министр Андрей Кобяков. В повестке двухдневного форума 12 вопросов, которые касаются взаимной торговли последних двух лет и сферы экономики с интеграционным потенциалом. Участники рассмотрят вопрос об организации в странах ЕАЭС производства аналогов комплектующих для машин и сельхозтехники. Также стороны обсудят развитие экспорта на рынки третьих стран.
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