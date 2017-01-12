В Китайско-белорусском индустриальном парке - новый резидент

11 Января 2017 19:14

Компания "САС Индастриал" планирует в нашей стране начать производство радиаторов. Продукцию будут поставлять на экспорт. Инвестпроект на сумму 16 миллионов долларов будет реализовываться в два этапа. Строить предприятие готовы уже в этом году, второй этап запланирован до 2020. В итоге появятся 180 новых рабочих мест. Одновременно с приходом нового резидента "Великий камень" вынуждена покинуть другая китайская компания "Цзюй Синь Солод", которая намеревалась наладить производство солода. Эксперты установили, что предложенная инвестором технология не может гарантировать безопасность полетов в Национальном аэропорту Минск. Поэтому компании предложили другой участок.