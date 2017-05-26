В Казани cегодня пройдет заседание Совета глав правительств СНГ

26 Мая 2017 07:04

Планируется рассмотреть 13 проектов. Это взаимодействие в сфере инноваций, транспортной безопасности, использование атомной энергии в мирных целях. Будут подниматься вопросы борьбы с распространением контрафактной продукции и защиты интеллектуальной собственности. Также сегодня в столице Татарстана пройдет Евразийский межправительственный совет. Основные темы обсуждения - экономика, таможенное сотрудничество, промышленность и сельское хозяйство.