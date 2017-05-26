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В Казани cегодня пройдет заседание Совета глав правительств СНГ
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26 Мая 2017 07:04

В Казани cегодня пройдет заседание Совета глав правительств СНГ

Планируется рассмотреть 13 проектов. Это взаимодействие в сфере инноваций, транспортной безопасности, использование атомной энергии в мирных целях. Будут подниматься вопросы борьбы с распространением контрафактной продукции и защиты интеллектуальной собственности. Также сегодня в столице Татарстана пройдет Евразийский межправительственный совет. Основные темы обсуждения - экономика, таможенное сотрудничество, промышленность и сельское хозяйство.

  

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