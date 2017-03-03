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В Гродно открылось почетное консульство Кыргызстана
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5 Марта 2017 09:02

В Гродно открылось почетное консульство Кыргызстана

Основная задача - помогать бизнесменам запускать выгодные проекты, а также открывать перспективы для сотрудничества. В Гродно открылось почетное консульство Кыргызстана. Областной центр стал первым регионом Беларуси, где начало работу дипломатическое учреждение этой страны.

Игорь Чивель, почетный консул Кыргызстана в Беларуси:

"Если брать глобально, то, скорее всего, развитие экономических отношений больше всего имеет значение. Хотя в настоящий момент весь товарооборот очень небольшой – порядка 3.5 миллиона долларов. Но, я думаю, что открытие консульства будет способствовать тому, что у нас появится база для киргизских предприятий, чтобы представлять свою продукцию здесь, в Беларуси, чтобы представлять туристические возможности Киргизии".

Консульство будет помогать гражданам Кыргызстана решать любые вопросы. К слову, в Гродно сегодня учатся десятки студентов из этой страны, а через белорусско-польскую границу идет большой поток товаров, который транспортируют киргизские перевозчики.

  

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