В Гродно открыли мусороперерабатывающий завод

26 Марта 2017 09:10

Больше никаких мусорных полигонов и свалок – все бытовые отходы Гродно будут утилизированы. В городе после тестового режима и настройки оборудования открыли мусороперерабатывающий завод. Предприятие способно преобразовать 120 тысяч тонн отходов в год. На заводе рассчитывают набрать все 3 рабочие смены. Количество персонала составит 220 человек.

Мусороперерабатывающий завод – часть комплексного проекта. В Гродно уже отказываются от общих мусоропроводов в жилых домах и устанавливают специальные контейнеры во дворах. Общая тенденция, которая должна положительно сказаться на экологии и экономике, меньше захоронять, больше перерабатывать.