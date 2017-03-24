Экономика
26 Марта 2017 09:10
В Гродно открыли мусороперерабатывающий завод
Больше никаких мусорных полигонов и свалок – все бытовые отходы Гродно будут утилизированы. В городе после тестового режима и настройки оборудования открыли мусороперерабатывающий завод. Предприятие способно преобразовать 120 тысяч тонн отходов в год. На заводе рассчитывают набрать все 3 рабочие смены. Количество персонала составит 220 человек.
Мусороперерабатывающий завод – часть комплексного проекта. В Гродно уже отказываются от общих мусоропроводов в жилых домах и устанавливают специальные контейнеры во дворах. Общая тенденция, которая должна положительно сказаться на экологии и экономике, меньше захоронять, больше перерабатывать.
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