В Гродно эксперты из 3 министерств встретились с предпринимателями области

5 Апреля 2017 19:04

В Гродно эксперты из 3 министерств - экономики, труда и архитектуры - встретились с предпринимателями области. Обсуждали поддержку стартапов, открытие в регионах бизнес-инкубаторов и рост доли инновационных продуктов. Диалог выявил наиболее острые вопросы, которые, по словам профильных специалистов, будут учтены и в законодательном плане. Среди прочего бизнесменов интересует возможность выкупа арендуемых помещений и приобретение неиспользуемых зданий. Как отметил замдиректора департамента Минэкономики, поддержка малого и среднего бизнеса сегодня должна стать приоритетной для государства.

Александр Калиновский, замдиректора Департамента по предпринимательству Министерства экономики Беларуси: "К 30-му году доля малого и среднего предпринимательства должна быть порядка 50 %. Сегодня это 25 %. Без развития частной поддержки, частной инициативы по широкому спектру видов деятельности трудно будет выходить нам на новые рубежи, догонять развитые страны".

Подобные встречи проходят в эти дни во всех регионах Беларуси. Эксперты намерены выработать предложения и общую стратегию взаимодействия и поддержки малых и средних бизнес-структур. В приоритете – создание рабочих мест, экономическая стабильность, стартапы и инновации.