В Гомеле запустили первое в Беларуси экологичное производство антифриза

26 Мая 2017 12:14

Образцы нового продукта прошли лабораторные исследования, специалисты подтвердили его безопасность. Он не накапливается в почве, не требует утилизации и самое главное - может заменить дорогие импортные аналоги. Производство открыли в рамках проекта "Содействие переходу Беларуси к зеленой экономике". На создание производства Евросоюз выделил 170 тысяч евро.

Ольга Чабровская, руководитель проекта "Содействие переходу Республики Беларусь к зеленой экономике": "Это первая такая рецептура в Республике Беларусь, которая является экологически менее опасной. Более опасные элементы были заменены на менее опасные, т. е. в данном случае используется глицерин. Он является менее опасным для окружающей среды веществом".

Елена Ракова, координатор проектов в области охраны окружающей среды и энергетики представительства Евросоюза в Беларуси: "В рамках этой программы мы финансируем самые разные мероприятия, пилотные инициативы, изменения законодательства, которые способствуют продвижению в Беларуси более экологичного, более энергоэффективного производства. Есть 23 инициативы, и это одна из инициатив в Гомельской области".

Мощность новой линии позволяет производить тысячу тонн антифриза в год. Кроме того, благодаря проекту были созданы новые рабочие места. До конца года в Беларуси будет реализовано еще несколько экологических проектов.