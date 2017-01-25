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В Год науки в Беларуси откроется несколько новых технопарков
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26 Января 2017 07:22

В Год науки в Беларуси откроется несколько новых технопарков

Здесь студенты и молодые преподаватели смогут реализовать свои идеи для выгодных коммерческих проектов. Об этом заявил первый замминистра образования Вадим Богуш. Сейчас заниматься наукой студенты могут с первого курса. Причем, не только теми проектами, которые предусмотрены учебным планом. Сегодня в вузах Беларуси существует две сотни исследовательских лабораторий. В этом году планируется выделить не менее ста грантов для поддержки разработок молодых ученых.

Белорусские специалисты готовы организовать новые научные конкурсы совместно с Китаем и Турцией. Переговоры о проекте ведутся с Государственным фондом естественных наук КНР.

  

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