В экономике Беларуси отмечается положительный тренд

14 Апреля 2017 19:15

Об этом сегодня во время посещения предприятий Волковысского района заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. Он подчеркнул, что во время поездки главное внимание было сконцентрировано именно на финансовых показателях предприятий. Также премьер подтвердил, что в ближайшее время в правительстве разработают эффективные меры по дальнейшему финансовому оздоровлению предприятий, в частности, субъектов строительной сферы, отрасли деревообработки и машиностроения. Подобная мера, по мнению экспертов, должна способствовать дальнейшему укреплению экономических показателей, особенно в части компаний, которые взяли значительные кредитные ресурсы, чтобы провести глубокую модернизацию у себя.

В ходе сегодняшнего визита глава правительства посетил комбинат строительных материалов в поселке Красносельский. Также ознакомился с диверсификацией рынков сбыта на мясокомбинате и на перерабатывающем предприятии "Беллакт" и состоянием сельскохозяйственной отрасли в КСУП “Неверовичи”.