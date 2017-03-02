Экономика
2 Марта 2017 14:00
В Брестской области приступили к посевной
В поля вышла техника. Пашут, вносят удобрения.
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