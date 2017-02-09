В Брестской области отменили 9,5 тысячи извещений об уплате сбора на финансирование госрасходов за 2015 год

10 Февраля 2017 12:05

Налоговые органы Брестской области отменили 9,5 тысячи извещений об уплате сбора на финансирование госрасходов за 2015 год. Об этом сообщили в инспекции Министерства по налогам и сборам региона. Еще более 160-ти человек получили извещения об уменьшении суммы сбора в связи с предоставленными пояснениями и документами. В большинстве случаев речь идет о людях, которые в отчетном году находились за пределами страны более 183 дней. В связи с трудной жизненной ситуацией от уплаты сбора освобождены около двухсот жителей столицы, семидесяти - Гомеля и около сотни в Витебской области.

Напомним, срок уплаты сбора истекает 20 февраля. Пока его погасили более 45-ти тысяч граждан. Казна пополнилась почти на 14 миллионов рублей.