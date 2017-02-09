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В Брестской области отменили 9,5 тысячи извещений об уплате сбора на финансирование госрасходов за 2015 год
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10 Февраля 2017 12:05

В Брестской области отменили 9,5 тысячи извещений об уплате сбора на финансирование госрасходов за 2015 год

Налоговые органы Брестской области отменили 9,5 тысячи извещений об уплате сбора на финансирование госрасходов за 2015 год. Об этом сообщили в инспекции Министерства по налогам и сборам региона. Еще более 160-ти человек получили извещения об уменьшении суммы сбора в связи с предоставленными пояснениями и документами. В большинстве случаев речь идет о людях, которые в отчетном году находились за пределами страны более 183 дней. В связи с трудной жизненной ситуацией от уплаты сбора освобождены около двухсот жителей столицы, семидесяти - Гомеля и около сотни в Витебской области. 

Напомним, срок уплаты сбора истекает 20 февраля. Пока его погасили более 45-ти тысяч граждан. Казна пополнилась почти на 14 миллионов рублей.

  

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