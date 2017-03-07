В Бишкеке сегодня основной день саммита Евразийского межправительственного совета

7 Марта 2017 07:02

Накануне в Кыргызстан прибыла белорусская делегация во главе с премьер-министром Андреем Кобяковым. В повестке форума - 12 вопросов, которые касаются взаимной торговли последних двух лет и сферы экономики с интеграционным потенциалом. Участники рассмотрят вопрос об организации в странах ЕАЭС - импортозамещения комплектующих для машин и сельхозтехники. Также стороны обсудят развитие экспорта на рынки третьих стран.