Главная>>Агентство теленовостей>>Экономика>>В Бишкеке сегодня основной день саммита Евразийского межправительственного совета
Экономика
RSS
В Бишкеке сегодня основной день саммита Евразийского межправительственного совета
Скачать Поделиться

7 Марта 2017 07:02

В Бишкеке сегодня основной день саммита Евразийского межправительственного совета

Накануне в Кыргызстан прибыла белорусская делегация во главе с премьер-министром Андреем Кобяковым. В повестке форума - 12 вопросов, которые касаются взаимной торговли последних двух лет и сферы экономики с интеграционным потенциалом. Участники рассмотрят вопрос об организации в странах ЕАЭС - импортозамещения комплектующих для машин и сельхозтехники. Также стороны обсудят развитие экспорта на рынки третьих стран.

  

Другие новости

"Экономика дня" 02.03.2017 21:17 / Экономика "Экономика дня"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =